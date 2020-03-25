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В Северо-Курильске сняли угрозу цунами

Фото: МЧС России

В Северо-Курильске отменили тревогу цунами, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Угрозу цунами на Северных Курилах объявили после землетрясения магнитудой 7,2. Эпицентр землетрясения залегал на глубине в 250 км юго-западнее Северо-Курильска в Тихом океане.

До Северо-Курильска дошла первая волна цунами
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Из-за угрозы цунами 400 человек эвакуировали из портовой зоны на возвышенность. Первая волна высотой около 50 см дошла до Северо-Курильска в 15:15 по местному времени (6:15 мск).

Как сообщили в ГУ МЧС, в городе провели первичное обследование объектов жизнеобеспечения, соцкультбыта и жилого фонда, а также потенциально опасных объектов. Обнаружилось, что в результате землетрясения были повреждены 25 печных стояков в домах.

Теги: цунами, угроза цунами, Курильские острова
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