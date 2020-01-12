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Общество ,  
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В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек

В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.

Из-за непогоды в штате Техас обледенели дороги, что привело к многочисленным авариям: в результате ДТП погибли полицейский и пожарный, выехавшие ранее на место аварии. В Оклахоме сильные дожди вызвали наводнение, во время которого утонул один человек: мужчину унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика. В Алабаме жертвами торнадо стали три человека.

В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, от полученных травм мужчина, находившийся в нем, скончался. В этом штате также погибла пожилая семейная пара: ее трейлер унесло ветром более чем на 60 м.

В Алабаме без света остались 67 тыс. человек, перебои с электричеством наблюдались также от Техаса до Огайо. В Чикаго из-за гололеда и снегопада отменили более 1,2 тыс. авиарейсов.

В результате торнадо на юге США в апреле 2019 года погибли восемь человек, в том числе трое детей, еще 20 пострадали, сообщало AP. Тогда без электричества остались около 90 тыс. человек в Миссисипи, Техасе, Луизиане, Арканзасе и Джорджии.

Теги: торнадо, буря, США
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