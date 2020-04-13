Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Глава Минэнерго США предрек усиление нефтепромышленности после кризиса Экономика, 03:37 Японские ученые назвали блокирующее размножение коронавируса лекарство Общество, 02:51 В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови в России Общество, 02:35 Азиатские рынки отреагировали снижением цен на объявление сделки ОПЕК+ Финансы, 02:18 Минкомсвязи назвало даты вывозных рейсов для россиян из Израиля и с Бали Общество, 02:07 Минкомсвязь уточнила порядок вывоза россиян из-за рубежа в ближайшие дни Общество, 02:00 В Мурманске произошел пожар в девятиэтажном доме Общество, 01:34 Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены Общество, 01:07 Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа Общество, 01:01 Власти Москвы назвали еще одну причину пробки из машин скорой в Химках Общество, 00:26 Каждый пятый заемщик в России оказался не знаком с условиями кредита Финансы, 00:00 СМИ сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево Общество, 12 апр, 23:57 Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии Общество, 12 апр, 23:51 МИД России выразил обеспокоенность критикой США в адрес ВОЗ Политика, 12 апр, 23:37
Падение цен на нефть ,  
0 

Глава Минэнерго США предрек усиление нефтепромышленности после кризиса

Несмотря на то, что падение спроса из-за коронавируса и ценовые войны серьезно навредили нефтяной промышленности, скоро эта отрасль восстановится и еще сильнее укрепится, написал в своем Twitter министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Благодаря президенту США Дональду Трампу Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, прекратили ценовую войну, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», — также отметил Бруйетт. Министр поблагодарил стороны, участвовавшие в сделке. По его словам, достигнутые договоренности принесут пользу странам во всем мире.

Путин и Трамп поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти
Политика

12 апреля в ходе видеоконференции страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Это рекордный уровень снижения за всю историю. Он соответствует резкому падению спроса из-за пандемии коронавируса — на 20 млн барр или 20%.

Теги: Минэнерго США, нефть
Материалы по теме
Трамп поблагодарил Путина и саудитов за «прекрасную сделку» по нефти
Бизнес
Страны ОПЕК+ заключили соглашение о рекордном сокращении добычи нефти
Бизнес
Африканские нефтяники решили сократить добычу для поддержки ОПЕК+
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter