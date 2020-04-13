Глава Минэнерго США предрек усиление нефтепромышленности после кризиса

Несмотря на то, что падение спроса из-за коронавируса и ценовые войны серьезно навредили нефтяной промышленности, скоро эта отрасль восстановится и еще сильнее укрепится, написал в своем Twitter министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Благодаря президенту США Дональду Трампу Россия и Саудовская Аравия заключили историческую сделку, прекратили ценовую войну, которая вызвала беспрецедентную неопределенность на мировых нефтяных рынках», — также отметил Бруйетт. Министр поблагодарил стороны, участвовавшие в сделке. По его словам, достигнутые договоренности принесут пользу странам во всем мире.

12 апреля в ходе видеоконференции страны ОПЕК+ договорились снизить объемы производства нефти суммарно на 9,7 млн барр. в сутки на два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года. Это рекордный уровень снижения за всю историю. Он соответствует резкому падению спроса из-за пандемии коронавируса — на 20 млн барр или 20%.