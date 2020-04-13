Власти Москвы назвали еще одну причину пробки из машин скорой в Химках

Пробки из машин скорой помощи как в подмосковных Химках обычно появляются, когда открывается новая клиника, сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун в эфире программы «Время» на Первом канале.

По словам Хрипуна, за последние сутки количество больных, которых скорая помощь отвозит в стационар, увеличилось до 1,3 тыс. При этом неделю назад этот показатель был в два раза меньше.

«Скорая везет больных туда, где появляются свободные койки, а они появляются неравномерно. Такая череда ожидающих машин обычно бывает тогда, когда открывается новая клиника на эти цели», — заявил руководитель депздрава. Он попросил граждан относиться с пониманием к подобным трудностям.

Ранее стало известно, что на въезде в Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий России Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в подмосковных Химках образовалась пробка из карет скорой помощи.