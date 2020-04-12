Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

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Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

После того, как полицейские получили сообщение о выстрелах в квартире, они приехали на место происшествия. Правоохранители выяснили, что мужчина несколько раз стрелял из огнестрельного оружия после конфликта, произошедшего на бытовой почве.

Стрелявший отказался открыть полицейским дверь, но затем они уговорили мужчину впустить их и сложить оружие. «По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет», — сказали в пресс-службе. На месте работают следователи, полицейские начали проверку.

Источник, а правоохранительных органах рассказал ТАСС, что стрельба произошла в коммунальной квартире. По его словам, собственники жилплощади спорят о том, кому она должна принадлежать целиком. Источник «Интерфакса» также сообщил, что конфликт произошел из-за доли в квартире.