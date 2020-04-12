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Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

После того, как полицейские получили сообщение о выстрелах в квартире, они приехали на место происшествия. Правоохранители выяснили, что мужчина несколько раз стрелял из огнестрельного оружия после конфликта, произошедшего на бытовой почве.

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Стрелявший отказался открыть полицейским дверь, но затем они уговорили мужчину впустить их и сложить оружие. «По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет», — сказали в пресс-службе. На месте работают следователи, полицейские начали проверку.

Источник, а правоохранительных органах рассказал ТАСС, что стрельба произошла в коммунальной квартире. По его словам, собственники жилплощади спорят о том, кому она должна принадлежать целиком. Источник «Интерфакса» также сообщил, что конфликт произошел из-за доли в квартире.

В начале апреля мужчина в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве у подъезда жилого дома. инцидент произошел в поселке Коммунарка. В результате пострадал один человек. Его госпитализировали с огнестрельным ранением мягких тканей обоих бедер. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК).

Теги: новости РБК, Москва, стрельба
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