Песков предупредил о ценовом хаосе без сделки по сокращению добычи нефти

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Договоренности стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, чтобы не оказаться на пороге неуправляемого хаоса с ценами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — отметил он.

По его словам, цены на нефть влияют не только на Россию, но и на США. Песков заявил, что 10 млн человек могут остаться без работы в Соединенных Штатах, если добывающим сланцевую нефть компаниям будет угрожать банкротство. В связи с этим забота об этом секторе экономики становится приоритетной для американского президента Дональда Трампа, отметил пресс-секретарь.

Он рассказал, что телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина, в ходе которого обсуждалась нефтяная сделка, состоялся 10 апреля по инициативе Вашингтона.