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Падение цен на нефть ,  
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Песков предупредил о ценовом хаосе без сделки по сокращению добычи нефти

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Договоренности стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти нужны всему миру, чтобы не оказаться на пороге неуправляемого хаоса с ценами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители», — отметил он.

По его словам, цены на нефть влияют не только на Россию, но и на США. Песков заявил, что 10 млн человек могут остаться без работы в Соединенных Штатах, если добывающим сланцевую нефть компаниям будет угрожать банкротство. В связи с этим забота об этом секторе экономики становится приоритетной для американского президента Дональда Трампа, отметил пресс-секретарь.

Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Бизнес

Он рассказал, что телефонный разговор Трампа и российского лидера Владимира Путина, в ходе которого обсуждалась нефтяная сделка, состоялся 10 апреля по инициативе Вашингтона.

9 апреля прошла видеоконференция ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Предварительно участники переговоров согласились снизить добычу, но перенесли принятие окончательного решения из-за позиции Мексики. Она не хотела сокращать добычу в объемах, предложенных другими государствами. В итоге США помогли разрешить противоречие и взяли на себя часть обязательств Мексики в размере 250 тыс. барр./сутки.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, в сделку вошли 23 страны. Он отметил, что договоренности сохранятся до 1 мая 2022 года. Стороны согласились сократить добычу на 10 млн барр./сутки с мая по июнь, а затем сокращение составит 8 млн барр. В 2021 году квоту ограничат до 6 млн барр.

Следующая видеоконференция министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля.

Теги: Дмитрий Песков, нефть, ОПЕК+, цены
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