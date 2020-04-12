Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля
Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.
Информацию о проведении в воскресенье онлайн-заседания подтвердило и Министерство энергетики Азербайджана, передает агентство APA. Участники встречи соберутся в 19:00 мск.
РБК направил запрос представителю российского Минэнерго.
На этой неделе страны — участницы ОПЕК+ и G20 пришли к новому соглашению. Предыдущая сделка перестала действовать с 1 апреля, после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться в марте. Это привело к дополнительному падению цен на нефть, которые и так снижались из-за эпидемии коронавируса и уменьшения спроса со стороны мировой экономики. На фоне обвала нефтяных котировок до многолетних минимумов переговоры о сокращении добычи возобновились.