Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

В ходе видеоконференции ОПЕК+ по вопросу сокращения нефтедобычи 9 апреля страны, за исключением Мексики, предварительно договорились о снижении добычи. В Кремле сделку признали состоявшейся, однако позицию Москвы, вступившей в конфликт с Эр-Риядом, которая привела к срыву сделки, ошибочной считать отказались.

Новая сделка предполагает общее снижение добычи нефти с начала мая до конца июня на 10 млн барр./сутки, с 1 июля — на 8 млн барр./сутки, а с 1 января следующего года и по апрель 2022 года — на 6 млн барр./сутки. Россия и Саудовская Аравия при этом взяли на себя большую часть сокращения объемов производства. Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал сделку необходимой, однако сравнил ее заключение для России с «унизительным и тяжелым» Брестским миром.