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Падение цен на нефть ,  
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Встреча министров ОПЕК+ пройдет 12 апреля

Заседание по вопросу сокращения добычи нефти состоится вечером 12 апреля, сообщило Минэнерго Азербайджана. На прошлом заседании участники договорились о снижении объемов на 15%
Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Следующая встреча министров в рамках ОПЕК+ состоится вечером 12 апреля в формате видеоконференции, сообщает Bloomberg.

Информацию о проведении в воскресенье онлайн-заседания подтвердило и Министерство энергетики Азербайджана, передает агентство APA. Участники встречи соберутся в 19:00 мск.

РБК направил запрос представителю российского Минэнерго.

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Бизнес

На этой неделе страны — участницы ОПЕК+ и G20 пришли к новому соглашению. Предыдущая сделка перестала действовать с 1 апреля, после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться в марте. Это привело к дополнительному падению цен на нефть, которые и так снижались из-за эпидемии коронавируса и уменьшения спроса со стороны мировой экономики. На фоне обвала нефтяных котировок до многолетних минимумов переговоры о сокращении добычи возобновились.

В ходе видеоконференции ОПЕК+ по вопросу сокращения нефтедобычи 9 апреля страны, за исключением Мексики, предварительно договорились о снижении добычи. В Кремле сделку признали состоявшейся, однако позицию Москвы, вступившей в конфликт с Эр-Риядом, которая привела к срыву сделки, ошибочной считать отказались.

Новая сделка предполагает общее снижение добычи нефти с начала мая до конца июня на 10 млн барр./сутки, с 1 июля — на 8 млн барр./сутки, а с 1 января следующего года и по апрель 2022 года — на 6 млн барр./сутки. Россия и Саудовская Аравия при этом взяли на себя большую часть сокращения объемов производства. Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун назвал сделку необходимой, однако сравнил ее заключение для России с «унизительным и тяжелым» Брестским миром.

Автор: Виктория Полякова
Теги: ОПЕК+, цены на нефть
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