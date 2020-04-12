Из Токио в Москву вылетел самолет со 179 россиянами

Фото: The Embassy of the Russian Federation to Japan / Facebook

Из Японии вылетел самолет со 179 российскими гражданами, передает корреспондент РБК.

Посольство России сообщило, что большинство из находящихся на борту являются жителями Москвы и Московской области. По информации посольства, в Японии еще остались около 400 российских граждан, которые не могут вернуться домой из-за ограничений авиасообщения в связи с коронавирусом. «Намерены и дальше оказывать нашим согражданам всю возможную помощь до их возвращения на Родину», — сообщили в диппредставительстве.

Ранее в российском посольстве сообщали, что 12 апреля в Москву рейсом «Аэрофлота» вылетят около 200 российских граждан. На рейс регистрировали жителей Москвы и ближайших к столице регионов.

По состоянию на 7 апреля, что в Японии находились 637 российских туристов, которые застряли в стране из-за ограничений авиасообщения. В российском посольстве в Токио сообщали, что россиянам оказывают помощь в размещении, а также обеспечивают их продуктами и предметами первой необходимости.