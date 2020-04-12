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Пандемия коронавируса ,  
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Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье

Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Японии.

Вылет вывозного рейса «Аэрофлота» в Москву запланирован на 6:20 по московскому времени из токийского аэропорта Ханэда, сейчас пассажиры готовятся к посадке в самолет.

Как сообщила агентству одна из пассажирок из Калужской области, на рейс регистрируют не только жителей Москвы и Подмосковья, но и ближайших к российской столице регионов. Всех пассажиров по прибытию должны поместить на двухнедельный карантин в специальные медучреждения.

Посольство сообщило более чем о 600 застрявших в Японии россиянах
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При этом в Японии остаются еще около 400 россиян. В дипмиссии подчеркнули, что делают все возможное для их возвращения домой.

Ранее 7 апреля посольство в Токио сообщало, что в Японии застряли 637 российских туристов. Им оказывалась помощь продуктами, временным размещением и предметами первой необходимости.

До этого российские туристы, прилетевшие из американского Далласа, сообщали, что двое суток находятся в транзитной зоне токийского аэропорта из-за приостановки полетов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Россия приостановила международное авиасообщение в конце марта из-за пандемии коронавируса. Исключение сделано для вывозных рейсов, которые организовываются для возвращения россиян домой из-за границы. 4 апреля они были отменены, а спустя два дня российских туристов снова начали вывозить из-за рубежа.

Теги: коронавирус, Япония, рейс
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