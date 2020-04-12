Около 200 россиян вернутся из Японии в Москву в воскресенье

Около 200 российских граждан в воскресенье, 12 апреля, вылетят из Токио на родину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России в Японии.

Вылет вывозного рейса «Аэрофлота» в Москву запланирован на 6:20 по московскому времени из токийского аэропорта Ханэда, сейчас пассажиры готовятся к посадке в самолет.

Как сообщила агентству одна из пассажирок из Калужской области, на рейс регистрируют не только жителей Москвы и Подмосковья, но и ближайших к российской столице регионов. Всех пассажиров по прибытию должны поместить на двухнедельный карантин в специальные медучреждения.

При этом в Японии остаются еще около 400 россиян. В дипмиссии подчеркнули, что делают все возможное для их возвращения домой.