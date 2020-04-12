Российские врачи сообщили о выписке четырех пациентов с вирусом в Бергамо

Фото: function.mil.ru

Из полевого госпиталя в Бергамо, где прием и лечение совместно выполняют российские и итальянские врачи, выписали четырех пациентов. Об этом сообщает Минобороны России.

«Четыре пациента, у которых болезнь протекала в легкой форме, выписаны из госпиталя», — говорится в сообщении. Уточняется, что всего лечение в учреждении проходят 24 человека.

К работе в госпитале привлечены восемь российских врачебно-сестринских бригад, которые посменно круглосуточно дежурят во всех отделениях, в том числе в реанимации. Всего в госпитале работают 32 российских военных врача и медсестры, уточнили в ведомстве.

Российские врачи приступили к работе в итальянском госпитале в Бергамо 8 апреля. 9 апреля они приняли первых четырех пациентов. Всего на тот момент в госпитале лечение проходили десять человек с подтвержденным коронавирусом.