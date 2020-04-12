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В Иркутске шесть пациентов сбежали из психбольницы

Сотрудники полиции разыскивают шестерых мужчин, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что о побеге в полицию сообщили сотрудники медучреждения в ночь на 12 апреля. По данным ведомства, речь идет о пациентах 1992 — 2001 года рождения.

На данный момент к поиску сбежавших привлекли все наружные наряды полиции, сообщили в пресс-службе.

Бунт в иркутской колонии строгого режима. Фоторепортаж
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10 апреля в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима в Ангарске. По информации регионального управления ФСИН, один из осужденных не дал сотрудникам учреждения провести личный обыск и призвал других «к противоправным действиям». По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о дезорганизации деятельности исправительного учреждения(ч. 3 ст. 321 УК России).

Теги: Иркутская область, больница, побег
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