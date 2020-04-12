Малышева назвала способы не заразиться коронавирусом через еду
Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram поделилась с подписчиками наблюдениями американского профессора молекулярной микробиологии и иммунологии Паулы Кэннон, которая рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду.
По мнению ученой из США, потребителям не следует бояться еды на вынос, так как кухни ресторанов строго придерживаются санитарных требований и во время эпидемии являются одними из наиболее безопасных мест.
При этом потребители могут принять дополнительные меры безопасности, если пищу готовил заболевший COVID-19 повар. В частности Малышева со ссылкой на американского профессора советует греть пищу в микроволновке — это убьет любой вирус.