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Малышева назвала способы не заразиться коронавирусом через еду

Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram поделилась с подписчиками наблюдениями американского профессора молекулярной микробиологии и иммунологии Паулы Кэннон, которая рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду.

https://www.instagram.com/p/B-2R4BLgmYo/

По мнению ученой из США, потребителям не следует бояться еды на вынос, так как кухни ресторанов строго придерживаются санитарных требований и во время эпидемии являются одними из наиболее безопасных мест.

При этом потребители могут принять дополнительные меры безопасности, если пищу готовил заболевший COVID-19 повар. В частности Малышева со ссылкой на американского профессора советует греть пищу в микроволновке — это убьет любой вирус.

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Яндекс. Директ

В целом врач отмечает безопасность готовой замороженной еды. Если же потребителя беспокоит чистота контейнеров, в которых ему доставили блюда, то следует перенести их на тарелку и вымыть руки перед едой.

В связи с введенным в большинстве регионов России режима всеобщей самоизоляции, среди ресторанов резко вырос спрос на услуги доставки еды. В Delivery Club сообщили, что в середине марта число желающих подключиться к сервису доставки ресторанов выросло в три раза.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Около 40% новых заявок на подключение к системе доставки пришлось на Москву и Подмосковье. Власти столичного региона сообщили, что несмотря на введенные ограничения, курьеры сервисов доставки продолжат работать.

Теги: коронавирус, Елена Малышева, еда
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