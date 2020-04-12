Малышева назвала способы не заразиться коронавирусом через еду

Телеведущая Елена Малышева в своем Instagram поделилась с подписчиками наблюдениями американского профессора молекулярной микробиологии и иммунологии Паулы Кэннон, которая рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду.

https://www.instagram.com/p/B-2R4BLgmYo/

По мнению ученой из США, потребителям не следует бояться еды на вынос, так как кухни ресторанов строго придерживаются санитарных требований и во время эпидемии являются одними из наиболее безопасных мест.

При этом потребители могут принять дополнительные меры безопасности, если пищу готовил заболевший COVID-19 повар. В частности Малышева со ссылкой на американского профессора советует греть пищу в микроволновке — это убьет любой вирус.