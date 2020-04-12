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В работе Twitter произошел массовый сбой

В работе социальной сети Twitter в ночь на 12 апреля произошел массовый сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает проблемы в социальных сетях и других онлайн-сервисах.

Первые массовые сообщения о сбое в Twitter начали поступать около 1:00 по московскому времени. Большинство пользователей жаловались на проблемы с работой самой социальной сети. Также отмечались трудности с авторизацией.

В работе Twitter произошел сбой
Технологии и медиа

Больше всего сообщений о неполадках пришло из США, Великобритании, Испании и Японии. В России с трудностями столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа.

До этого серьезный сбой в работе Twitter произошел 11 марта. Тогда 63% пользователей из США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании собщали о проблемах с авторизацией в социальной сети, еще 36% жаловались на мобильные приложения для операционных систем и iOS Android.

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Кроме того, обладатели аккаунтов Twitter заявляли о том, что соцсеть не обновляется при подключении к Wi-Fi.

Теги: Twitter, сбой
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