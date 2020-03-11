В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

По данным сервиса, большая часть пользователей жалуется, что не может зайти на сайт соцсети (63%). Еще у 26% пользователей возникли проблемы с приложением для iPhone или iPad, а 10% сообщили о сбоях в работе приложения для Android. Наибольшее количество жалоб поступило от жителей США, Японии, Израиля, Франции и Великобритании.

Ранее сбой в работе Twitter произошел 18 февраля. Тогда о проблемах сообщали пользователи из Великобритании, Франции, Германии, США и Японии. У них возникли проблемы с открытием сайта соцсети и работой приложения на устройствах Apple.