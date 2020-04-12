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В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали в голландском аэропорту Схипхол мужчину с огнестрельным оружием. Об этом сообщает военная полиция Нидерландов в Facebook.

На номер экстренной помощи поступила информация, что в поезде, который прибывает в расположенный в 20 км от Амстердама аэропорт, едет вооруженный человек.

«На место было отправлено спецподразделение, сотрудники которого обнаружили человека, подходящего под описание. При нем нашли заряженное огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

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Мужчина был задержан вместе со своим спутником для дальнейшего выяснения обстоятельств.

В начале апреля испанская полиция задержала мужчину, вооруженного двумя мечами.

Инцидент произошел в Мадриде: голый по пояс мужчина ходил по улице с двумя мечами и размахивал ими. На требования прибывшей на место полиции мужчина отреагировал криками и битьем стекол патрульных машин.

После этого полицейские сделали предупредительные выстрелы в воздух и задержали нарушителя. Он утверждал, что болен коронавирусной инфекцией.

Теги: Нидерланды, аэропорт, оружие, задержание
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