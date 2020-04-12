В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину

Сотрудники правоохранительных органов задержали в голландском аэропорту Схипхол мужчину с огнестрельным оружием. Об этом сообщает военная полиция Нидерландов в Facebook.

На номер экстренной помощи поступила информация, что в поезде, который прибывает в расположенный в 20 км от Амстердама аэропорт, едет вооруженный человек.

«На место было отправлено спецподразделение, сотрудники которого обнаружили человека, подходящего под описание. При нем нашли заряженное огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан вместе со своим спутником для дальнейшего выяснения обстоятельств.