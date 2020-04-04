В Мадриде вооруженный двумя мечами мужчина напал на полицию

Национальная полиция Испании задержала вооруженного двумя мечами мужчину при попытке нападения на полицейских в Мадриде. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

На видеозаписи, опубликованной ведомством, запечатлен мужчина, который в раздетом по пояс виде ходил по улице и размахивал мечами. Впоследствии на место происшествия прибыли полицейские. Однако мужчина не остановился и начал угрожать представителям правоохранительных органов и бить стекла полицейских машин. В ответ на действия нападавшего полиция сделала предупредительные выстрелы в воздух.

Как сообщает агентство Europa Press cо ссылкой на источники в полиции, инцидент произошел около 13:45 (15:45 мск) в столичном районе Мораталас. Мужчина утверждал, что он болен коронавирусной инфекцией COVID-19, утверждают источники агентства.

По последним данным министерства здравоохранения Испании, в стране подтверждено 11710 случаев заражения коронавирусом. Умерли более 10 тыс. человек.

Первый случай заболевания коронавирусом в Испании выявили в феврале. Заболевшим оказался турист из Германии. Его группу посадили на карантин на Канарских островах, после получения положительного результата зараженного изолировали.