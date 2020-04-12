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Пандемия коронавируса ,  
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Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовал £1 млн британской благотворительной организации Royal Berks Charity на борьбу с коронавирусом. Этот траст оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге к западу от Лондона. Об этом сообщает русская служба «Би-Би-Си».

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В трасте заявили, что деньги будут направлены на поддержку персонала больницы, которые занимаются лечением больных с COVID-19. Глава Royal Berks Charity Стив Макманус назвал пожертвование «невероятно щедрым» и поблагодарил Бородина с супругой.

Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам по делу о хищении
Бизнес

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.

Уголовное дело против банкира и других бывших топ-менеджеров Банка Москвы завели в 2010 году. Как считает суд, Бородин вместе с другими членами руководства банка создал организованную преступную группу.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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С 2008 по 2011 годы Бородин с другими фигурантами дела перевели на счета подконтрольных кипрских компаний средства, вырученные от незаконных сделок с валютой. Его обвиняли в хищении в общей сложности 14,5 млрд руб.

Бородин скрывается в Великобритании, в России он объявлен в международный розыск.

Теги: коронавирус, Андрей Бородин, Великобритания
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