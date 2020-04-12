Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии

Бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин и его жена Татьяна Корсакова пожертвовал £1 млн британской благотворительной организации Royal Berks Charity на борьбу с коронавирусом. Этот траст оказывает помощь Королевской Беркширской больнице в Рединге к западу от Лондона. Об этом сообщает русская служба «Би-Би-Си».

В трасте заявили, что деньги будут направлены на поддержку персонала больницы, которые занимаются лечением больных с COVID-19. Глава Royal Berks Charity Стив Макманус назвал пожертвование «невероятно щедрым» и поблагодарил Бородина с супругой.

В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.