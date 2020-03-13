СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы

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Бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судью Мещанского суда Москвы Елену Каракешишеву.

Бородину назначили по девять лет заключения за каждый эпизод и штраф в 900 тыс. руб. При частичном сложении наказания ему определили 14 лет колонии общего режима и взыскание в размере 2,5 млн руб.

Его бывшего заместителя в Банке Москвы Дмитрия Акулинина признали виновным по тем же эпизодам и назначили ему 12 лет лишения свободы и штраф в 2 млн.руб.

Приговор был объявлен заочно, поскольку Бородин и другие фигуранты объявлены в розыск следственным департаментом МВД. В 2013 году он получил политическое убежище в Великобритании, после чего его удалили из базы Интерпола.