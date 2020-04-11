В Верховном суде объяснили влияние нерабочих дней на сроки подачи жалоб

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Процессуальные сроки — то есть сроки вступления в силу постановлений суда и подачи жалоб, среди прочего — не будут исчисляться в нерабочие дни в России. Об этом сообщил секретарь пленума Верховного суда Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме, передает «РИА Новости».

«Нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля не включаются в сроки,... если последний день процессуального срока приходится на этот период — днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день», — сказал Момотов.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил нерабочие дни до 30 апреля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он уточнил, что этот период может быть сокращен с учетом обстоятельств.

Российские суды ранее продлили ограничительные меры, действующие для профилактики коронавирусной инфекции. В том числе, в здания судов запрещен вход для лиц, не участвующих в судебных заседаниях.