Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом

Леонид Беляк (Фото: ufo.gov.ru)

В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса. Об этом сообщается на сайте полпреда президента в регионе.

«В больнице был введен карантинный режим для больных, а также медицинских работников, у всех были взяты тесты на коронавирус», — говорится в сообщении.

Пациенты медучреждения пожаловались рабочей группе по борьбе с распространением инфекции. Они рассказали, что пациентка, у которой впоследствии выявили вирус, три дня лежала в терапевтическом отделении вместе с больными с пневмонией.

По их словам, женщину перевели в специализированную больницу после того, как ее диагноз подтвердился. В двух корпусах медучреждения находились 52 пациента.