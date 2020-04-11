В России за сутки умерли 12 заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки зафиксировали 12 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В Москве умерли восемь человек, а в Подмосковье, Хабаровском и Ставропольском краях, а также в Калининградской области — по одному заболевшему. В оперштабе отметили, что число скончавшихся в стране достигло 106 человек.

Всего в России выявили более 13,5 тыс. случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. Число выздоровевших пациентов составило 1045 человек. За сутки в стране подтвердили 1667 случаев заболевания, 250 человек выписали.

Накануне в оперштабе сообщили, что за 9 апреля выявили 1786 зараженных коронавирусом. За прошлые сутки также зафиксировали 18 летальных случаев, что стало рекордом с начала вспышки заболевания в стране.