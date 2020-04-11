В Китае за сутки выявили 46 новых зараженных коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР.

В комиссии отметили, что 42 случая — завозные. Помимо этого три человека умерли и 70 вылечились. Общее число погибших в стране составило 3339 человек.

По данным китайских властей, у 34 человек инфекция протекала без симптомов, в том числе в семи случаях заражения, завезенных из-за рубежа. С начала вспышки коронавируса в Китае выявили 81 953 случая заболевания.

По данным Университета Джона Хопкинса, Китай занимает шестое место по числу зараженных в мире. На первом месте находятся США, где зафиксировали более 500 тыс. заболевших. Вторую строчку заняла Испания (свыше 158 тыс.), а третье место — Италия (более 147,5 тыс.).