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В Китае за сутки выявили 46 новых зараженных коронавирусом

В Китае за прошедшие сутки зарегистрировали 46 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР.

В комиссии отметили, что 42 случая — завозные. Помимо этого три человека умерли и 70 вылечились. Общее число погибших в стране составило 3339 человек.

По данным китайских властей, у 34 человек инфекция протекала без симптомов, в том числе в семи случаях заражения, завезенных из-за рубежа. С начала вспышки коронавируса в Китае выявили 81 953 случая заболевания.

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По данным Университета Джона Хопкинса, Китай занимает шестое место по числу зараженных в мире. На первом месте находятся США, где зафиксировали более 500 тыс. заболевших. Вторую строчку заняла Испания (свыше 158 тыс.), а третье место — Италия (более 147,5 тыс.).

В конце марта в КНР заявили, что в стране удалось остановить распространение коронавируса. По данным властей, к 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией в Китае было менее 3 тыс. Однако в стране возможен новый виток вируса, так как продолжает расти количество завозных случаев, отметил глава Нацкомиссии по вопросам здравоохранения Ми Фэн.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Китай, коронавирус
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