В Подмосковье загорелся склад на площади 2 тыс. кв. м

Пожар произошел на складе в городском округе Раменское в Московской области, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила спасателям в 04:13 мск. Пожар произошел в деревне Верхнее Мячково. Первоначально его площадь составляла 1 тыс. кв. м., однако затем возросла в два раза до 2 тыс. кв. м.

Спустя почти полтора часа спасатели локализовали пожар, а впоследствии ликвидировали открытое горение. В тушении возгорания участвовали 56 пожарных и 15 единиц техники.

В конце марта в подмосковном поселке Каналстрой загорелся склад алюминиевого завода. Площадь пожара достигла 33 тыс. кв. м. В результате крыша здания обрушилась. Пожар потушили спустя полтора дня, это заняло около 33 часов. Прокуратура Подмосковья начала проверку.