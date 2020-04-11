Врач Мясников предупредил об опасности ИВЛ

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут стать источником заражения. Об этом заявил врач Александр Мясников в эфире программы «Соловьев Live». Запись доступна на Youtube.

«Каждый второй больной на ИВЛ получает уже внутрибольничную инфекцию, это все очень, очень не сахар», — сказал он. При этом Мясников отметил, что в ИВЛ нуждаются только очень тяжело больные пациенты.«ИВЛ не зря находится в реанимации», — указал он, пояснив, что при возможности лучше обойтись без искуственной подачи кислорода.

Кроме того, на ИВЛ лучше находится как можно более короткий период, отметил Мясников.

Потребность в аппаратах ИВЛ возросла в России и ряде других стран из-за распространения коронавирусной инфекции, тяжелые формы которой вызывают у заболевшего трудности дыхания. 23 марта российское правительство выделило на закупку аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации 7,5 млрд руб. На эти средства рассчитывают

приобрести не менее 5,7 тыс. аппаратов.