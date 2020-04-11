Общество , 11 апр, 03:02
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Два человека погибли при аварии на МКАД
Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на 41-км МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что авария произошла около 1:00 мск. По предварительным данным, два человека погибли, еще один получил травмы.
По информации РЕН ТВ, грузовик врезался в автомобили, когда одна машина буксировала другую.
Ранее, 4 апреля, на Варшавском шоссе в Москве столкнулись машина полиции и такси. В результате аварии травмы получил водитель такси, его доставили в больницу.