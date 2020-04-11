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Два человека погибли при аварии на МКАД

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на 41-км МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что авария произошла около 1:00 мск. По предварительным данным, два человека погибли, еще один получил травмы.

По информации РЕН ТВ, грузовик врезался в автомобили, когда одна машина буксировала другую.

В аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек
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Ранее, 4 апреля, на Варшавском шоссе в Москве столкнулись машина полиции и такси. В результате аварии травмы получил водитель такси, его доставили в больницу.
 

Теги: авария, МКАД
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