Два человека погибли при аварии на МКАД

Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись на 41-км МКАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что авария произошла около 1:00 мск. По предварительным данным, два человека погибли, еще один получил травмы.

По информации РЕН ТВ, грузовик врезался в автомобили, когда одна машина буксировала другую.

Ранее, 4 апреля, на Варшавском шоссе в Москве столкнулись машина полиции и такси. В результате аварии травмы получил водитель такси, его доставили в больницу.

