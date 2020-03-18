В аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек

На МКАД в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла на внешней стороне 55-ого км автодороги. В результате аварии один человек погиб, а еще двое получили травмы.

Агентство «Москва», в свою очередь, сообщает о двух погибших. Отмечается, что в аварии столкнулись «КамАЗ » и Honda.

На месте ДТП работают спасатели.