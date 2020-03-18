Общество , 18 мар, 03:31
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В аварии с участием грузовика на МКАД погиб человек
На МКАД в Москве столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что авария произошла на внешней стороне 55-ого км автодороги. В результате аварии один человек погиб, а еще двое получили травмы.
Агентство «Москва», в свою очередь, сообщает о двух погибших. Отмечается, что в аварии столкнулись «КамАЗ » и Honda.
На месте ДТП работают спасатели.