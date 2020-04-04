Машина полиции столкнулась с такси на Варшавском шоссе в Москве

Полицейский автомобиль столкнулся с такси на Варшавском шоссе в Москве. В результате пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в результате столкновения служебная машина полиции перевернулась на крышу. Собеседник агентства отметил, что пострадал человек, находившийся в такси.

По информации телеканала РЕН ТВ, за рулем автомобиля такси находился 21-летний водитель. Он был доставлен в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Выясняются причины случившегося.

18 марта в результате ДТП с участием автомобиля полиции на востоке Москвы пострадали четыре человека: Двое из них —сотрудники полиции. Еще двое получивших травмы находились во внедорожнике.