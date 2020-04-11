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Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

Рейс из Антальи в Москву, который был запланирован на 11 апреля, переносится на более позднюю дату. Об этом сообщает посольство России в Турции на странице в Twitter.

Перенос связан с введением в 30 крупных турецких городах, включая Анталью, запрета выхода на улицу с полуночи 11 апреля до 13 апреля, отмечается в сообщении.

«Запланированный на 11.04 «вывозной рейс» Анталья — Москва переносится на период после отмены действия комендантского часа», — говорится в сообщении посольства. Уточняется, что о новой дате рейса сообщат дополнительно.

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Политика

48-часовой запрет на выход на улицу вступил в силу 11 апреля в 30 турецких городах и на территории всей провинции Зонгулдак в качестве меры борьбы с коронавирусом. Ранее, в начале апреля, в этих городах уже запретили покидать дома жителям младше 20 лет и обязали всех граждан носить маску при посещении общественных мест.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Турции достигло 47 тыс. человек. Более 1 тыс. заразившихся умерли.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Турция, коронавирус
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