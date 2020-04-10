Число заболевших коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Московской области более тысячи человек заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в видеообращении на своей странице «ВКонтакте» губернатор региона Андрей Воробьев.

«К сожалению, коронавирус распространяется — мы перевалили за тысячу заболевших», — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что среди заболевших все больше пациентов с пневмонией. Для того чтобы медицина области не захлебнулась в тяжелых диагнозах, на следующей неделе в регионе вводится пропускной режим.

Чтобы получить пропуск, жителям области необходимо зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. Губернатор уточнил, что на работу можно будет доехать и без QR-кода — при наличии удостоверения личности и справки с места работы. Для соблюдения режима обязательной самоизоляции в регионе усилят контроль сотрудниками полиции, Росгвардии и ГИБДД.