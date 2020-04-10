В США количество умерших с коронавирусом превысило 17 тыс. человек

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В США количество умерших с подтвержденным коронавирусом выросло до 17 925 человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Больше всего человек умерли в Нью-Йорке, там зарегистрировали 5150 случаев. Всего в США на 10 апреля зафиксировали 475 749 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 26 645 пациентов.

9 апреля США заняли второе место в мире по числу умерших с коронавирусом. На тот момент в стране скончались 14 817 зараженных.

Следом за США по количеству заболевших находятся Испания и Италия. В Испании обнаружили 157 053 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа, умерли 15 970 человек с коронавирусом. В Италии число заболевших составило 147 577 человек, умерли 18 849 зараженных.