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США заняли второе место по числу умерших от коронавируса в мире

Фото: David Dee Delgado / Getty Images

Соединенные Штаты вышли на второе место по числу умерших от коронавируса, следует из данных Университета Джона Хопкинса.

В США скончались 14 817 человек. Больше всего умерших зарегистрировали в Италии — 17 669 человек. Третье место заняла Испания, где скончались 14 792 пациентов.

Число заразившихся COVID-19 по всему миру приблизилось к 1,5 млн человек
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По данным университета, в США коронавирусом заразились более 432 тыс. человек, в Испании — свыше 148 тыс., а в Италии — более 139 тыс. Число заболевших в мире приблизилось к отметке 1,5 млн человек. Таким образом, практически треть всех случаев заражения вирусом обнаружили в США.

Американский президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в том, что она мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах и слишком много внимания уделяла Китаю. По его словам, организация давала «безграмотные рекомендации», например, не закрывать границу с КНР. Трамп также обвинил ВОЗ в том, что она поздно предупредила об опасности инфекции.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: США, коронавирус, жертвы, смерть
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