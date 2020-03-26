Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса

Франция выведет свой военный контингент из Ирака на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на заявление генштаба страны.

«В координации с иракским правительством коалиция решила временно приостановить обучение иракских сил безопасности с учетом кризиса здравоохранения», — говорится в сообщении.

До нового распоряжения Франция вывезет из Ирака около 200 своих военных, принимающих участие в операции Chammal против террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Военнослужащие работали в штаб-квартире коалиции в Багдаде и занимались подготовкой иракской армии.

По словам представителя французского генерального штаба полковника Фредерика Барбри, вывод войск начнется в четверг, 26 марта.