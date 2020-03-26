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Пандемия коронавируса ,  
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Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса

Франция выведет свой военный контингент из Ирака на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом пишет газета Figaro со ссылкой на заявление генштаба страны.

«В координации с иракским правительством коалиция решила временно приостановить обучение иракских сил безопасности с учетом кризиса здравоохранения», — говорится в сообщении.

До нового распоряжения Франция вывезет из Ирака около 200 своих военных, принимающих участие в операции Chammal против террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Военнослужащие работали в штаб-квартире коалиции в Багдаде и занимались подготовкой иракской армии.

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По словам представителя французского генерального штаба полковника Фредерика Барбри, вывод войск начнется в четверг, 26 марта.

По данным университета Джона Хопкинса, в Ираке выявлено 346 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом более ста человек уже объявлены выздоровевшими. От COVID-19 умерли 29 человек.

По последним сведениям Всемирной организации здравоохранения, число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 400 тыс. человек. За последние сутки выявлено более 40 тыс. новых случаев заражения.

Теги: коронавирус, Франция, Ирак
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