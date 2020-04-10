Кремль оценил возможность корректировки нацпроектов из-за коронавируса

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В национальные проекты пока не вносились никакие корректировки, однако из-за эпидемии коронавируса процесс может быть гибким. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока не было никаких корректировок в национальных проектах. Процесс этот достаточно гибкий сейчас очевидно будет», — сказал Песков.

По его словам, вопросы перераспределения средств будет решать правительство России. «Именно правительство будет принимать решения о, скажем так, как и куда канализировать эти средства», — добавил он.

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