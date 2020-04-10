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В Калининградской области режим самоизоляции продлили на неделю

Калининград (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Калининградской области режим самоизоляции, действующий с 31 марта по 12 апреля, продлили еще на неделю. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

«С учетом того что ситуация [по коронавирусу] продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина, самоизоляции еще на неделю», — сказал Алиханов.

По его словам, дисциплина начала снижаться, поэтому власти региона готовят постановление о порядке передвижения граждан на территории области и планируют в понедельник опубликовать этот документ. Его положения вступят в силу со вторника или среды. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки.

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Во время действия режима самоизоляции жителям Калининградской области покидать дома можно только для того, чтобы пойти на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных. На эти меры власти региона пошли после того, как режим полной самоизоляции ввели Москва, Московская область, а также несколько других регионов.

Как сообщил «РБК Калининград» на оперштаб Калининградской области по борьбе с распространением коронавируса, в регионе к 10 апреля выявлены 62 случая заражения COVID-19, из них 12 человек выздоровели.

Теги: коронавирус, Калининградская область
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