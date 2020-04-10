В Калининградской области режим самоизоляции продлили на неделю

Калининград (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

В Калининградской области режим самоизоляции, действующий с 31 марта по 12 апреля, продлили еще на неделю. Об этом сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов, передает «РБК Калининград».

«С учетом того что ситуация [по коронавирусу] продолжает оставаться напряженной, мы продляем режим карантина, самоизоляции еще на неделю», — сказал Алиханов.

По его словам, дисциплина начала снижаться, поэтому власти региона готовят постановление о порядке передвижения граждан на территории области и планируют в понедельник опубликовать этот документ. Его положения вступят в силу со вторника или среды. Для жителей, которые выходят из дома, чтобы добраться до работы, введут справки.

Во время действия режима самоизоляции жителям Калининградской области покидать дома можно только для того, чтобы пойти на работу, в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных. На эти меры власти региона пошли после того, как режим полной самоизоляции ввели Москва, Московская область, а также несколько других регионов.