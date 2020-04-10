В Дагестане умерли три пациента с подозрением на коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Дагестане умерли три человека с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб Дагестана по борьбе с распространением заболевания.

Две пациентки 62 и 56 лет умерли утром 10 апреля в республиканском центре инфекционных болезней, ночью там же скончалась 81-летняя женщина, у которой вирус также вызвал осложнения. Все они находились в реанимации, у них были хронические заболевания.

Предварительный тест всех женщин подтвердил заражение коронавирусом. Для проверки данных результаты отправили в Москву.

По данным оперштаба на утро 10 апреля, в Дагестане зафиксировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели.