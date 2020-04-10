В Дагестане умерли три пациента с подозрением на коронавирус
В Дагестане умерли три человека с подозрением на коронавирус, сообщает оперативный штаб Дагестана по борьбе с распространением заболевания.
Две пациентки 62 и 56 лет умерли утром 10 апреля в республиканском центре инфекционных болезней, ночью там же скончалась 81-летняя женщина, у которой вирус также вызвал осложнения. Все они находились в реанимации, у них были хронические заболевания.
Предварительный тест всех женщин подтвердил заражение коронавирусом. Для проверки данных результаты отправили в Москву.
По данным оперштаба на утро 10 апреля, в Дагестане зафиксировано 58 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Девять пациентов выздоровели.