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Пандемия коронавируса ,  
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Fox News сообщил о росте рейтинга Трампа на фоне пандемии коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса достиг максимального показателя с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно документу, если в феврале 2017 года, после инаугурации Трампа, его рейтинг составлял 48%, то в апреле 2019 года этот показатель вырос до 49%, причем это значение стало самым высоким за весь период его президентства. Средний рейтинг Трампа с 2017 года — 45%, самый низкий показатель в 38% был зафиксирован в октябре 2017 года.

Опрос показал, что в апреле этого года 49% американцев поддерживают его работу на посту главы государства. Еще 49% придерживаются противоположного мнения. Оставшиеся 2% респондентов не выразили свое отношение.

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Социологи также спросили жителей США, какого политика они бы поддержали на выборах, если бы голосование состоялось сейчас. За Трампа свой голос отдали бы 42% американцев, так же как и за вероятного кандидата от демократов на предстоящих выборах главы государства — Джо Байдена (42%). Таким образом, действующий президент США впервые догнал своего главного конкурента по популярности.

«Период пандемии коронавируса показал, что Байден не получил возможности сплотить толпы и сохранить энтузиазм после своих больших побед в начале марта», — прокомментировал результаты опроса демократ Крис Андерсон, чья фирма Beacon Research провела опрос Fox News вместе с республиканцем Дэроном Шоу.

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США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из более чем 1,6 млн подтвержденных в мире заболевших на Соединенные Штаты приходится 466 тыс. пациентов.

Ранее Трамп обвинил ВОЗ в том, что организация во время пандемии сосредоточила свое внимание на Китае и сделала мало для предотвращения распространения инфекции в США, и в других ошибках. Он допустил пересмотр Вашингтоном финансирования ВОЗ вплоть до полной его остановки.

Теги: Дональд Трамп, рейтинг, пандемия, коронавирус
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