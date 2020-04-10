Fox News сообщил о росте рейтинга Трампа на фоне пандемии коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Рейтинг президента США Дональда Трампа на фоне пандемии коронавируса достиг максимального показателя с момента инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 4 по 7 апреля по заказу телеканала Fox News.

Согласно документу, если в феврале 2017 года, после инаугурации Трампа, его рейтинг составлял 48%, то в апреле 2019 года этот показатель вырос до 49%, причем это значение стало самым высоким за весь период его президентства. Средний рейтинг Трампа с 2017 года — 45%, самый низкий показатель в 38% был зафиксирован в октябре 2017 года.

Опрос показал, что в апреле этого года 49% американцев поддерживают его работу на посту главы государства. Еще 49% придерживаются противоположного мнения. Оставшиеся 2% респондентов не выразили свое отношение.

Социологи также спросили жителей США, какого политика они бы поддержали на выборах, если бы голосование состоялось сейчас. За Трампа свой голос отдали бы 42% американцев, так же как и за вероятного кандидата от демократов на предстоящих выборах главы государства — Джо Байдена (42%). Таким образом, действующий президент США впервые догнал своего главного конкурента по популярности.