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Пандемия коронавируса ,  
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В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом

Фото: Kevin Frayer / Getty Images

За минувшие сутки в Китае выявили 42 случая заражения коронавирусом, один человек умер от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным китайских медиков, из 42 новых случаев 38 — ввозные. Еще четыре случая — локальные. Они были выявлены в провинции Гуандун и в провинции Хэйлунцзян. За сутки из больниц выписали 85 человек.

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Согласно отчету, комитет получил информацию о 81 907 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса от 31 провинции. Сейчас заболевание подтверждено у 1116 человек (144 человека находятся в тяжелом состоянии). Выписали из больниц 77 455 человек, 3336 человек умерли.

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7 апреля Национальная комиссия по здравоохранению КНР сообщила, что в материковой части Китая впервые с января за сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19. В тот же день китайские власти впервые с конца января сняли ограничения на выезд из Уханя. Действия вступили в силу с полуночи 8 апреля (19:00 мск 7 апреля). В этот же день было возобновлено железнодорожное сообщение, а также запустили движение рейсовых автобусов.

По данным Университета Хопкинса, в Китае численность зараженных коронавирусом превысила 82 тыс. человек. В провинции Хубэй, которая в конце декабря прошлого года стала эпицентром распространения коронавируса, умерли от COVID-19 более 3 тыс. человек.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: Китай, коронавирус
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