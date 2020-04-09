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Пандемия коронавируса ,  
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Власти двух регионов сообщили о смерти пациентов с коронавирусом

Фото: skib-krasnodar.ru

В Нижегородской области и Краснодарском крае зарегистрировали новые смерти пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Краснодарском крае умерли две женщины с подтвержденным коронавирусом, сообщили РБК в пресс-службе губернатора. Ранее в регионе была зарегистрирована одна смерть пациента с COVID-19.

В Нижегородской области умерла 81-летняя пациентка с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказали РБК в пресс-службе администрации Нижегородской области, уточнив, что эта смерть стала третьей в регионе среди зараженных COVID-19.

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса
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В Краснодарском крае, по данным на 9 апреля, подтвердили 105 случаев заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели. В Нижегородской области диагноз подтвержден у 87 человек, выздоровели 14 пациентов.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Россия, Кубань, новости РБК
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