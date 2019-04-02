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Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Всего проверки пройдут в 46 организациях, которые несвоевременно предоставляют материалы для расчета цен на вооружение, а также на 748 предприятиях, которые задерживали отчеты о финансовой деятельности при исполнении оборонзаказа
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего антимонопольщики проводят проверки в 46 организациях, на них Минобороны пожаловалось за несвоевременное предоставление материалов для расчета цен на вооружение.

«Такое поведение создает предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года», — говорится в сообщении ФАС.

Помимо этого антимонопольщики анонсировали проверки еще в 748 организациях, которые несвоевременно предоставляли отчеты о финансовой деятельности при исполнении гособоронзаказа. Замглавы ФАС Даниил Фесюк отметил, что «выполнение задач по реализации оборонных программ требует соблюдения дисциплины всеми участниками отношений, включая коммерческий сектор».

Какие именно предприятия затронет проверка — не уточняется.

Общество
ФСБ в трех городах пришла на предприятия из-за хищений при оборонзаказе

​В конце марта на предприятиях, работающих с гособоронзаказом, в Москве, Санкт-Петербурге и Липецке прошли обыски. Сотрудники ФСБ, следственного департамента МВД и управления экономической безопасности МВД пришли, в частности, на Липецкое станкостроительное предприятие. После этого они завели уголовное дело в связи с хищением бюджетных средств по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сумма и обстоятельства хищения не разглашаются.​

Автор: Анна Трунина
Теги: Федеральная антимонопольная служба, Минобороны, гособоронзаказ ..., оборонно-промышленный комплекс
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