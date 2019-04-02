ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Всего проверки пройдут в 46 организациях, которые несвоевременно предоставляют материалы для расчета цен на вооружение, а также на 748 предприятиях, которые задерживали отчеты о финансовой деятельности при исполнении оборонзаказа

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего антимонопольщики проводят проверки в 46 организациях, на них Минобороны пожаловалось за несвоевременное предоставление материалов для расчета цен на вооружение.

«Такое поведение создает предпосылки к затягиванию договорной компании 2019 года», — говорится в сообщении ФАС.

Помимо этого антимонопольщики анонсировали проверки еще в 748 организациях, которые несвоевременно предоставляли отчеты о финансовой деятельности при исполнении гособоронзаказа. Замглавы ФАС Даниил Фесюк отметил, что «выполнение задач по реализации оборонных программ требует соблюдения дисциплины всеми участниками отношений, включая коммерческий сектор».

Какие именно предприятия затронет проверка — не уточняется.