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На юго-востоке Москвы загорелось здание завода

На юго-востоке Москвы по адресу 1-я Карачаровская,8, произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«Пожар был локализован на площади 950 кв. м, в 16:34 открытое горение сбито, сейчас осуществляется проливка», — заявил представитель ведомства. К настоящему моменту о пострадавших информация не поступала, уточнили в МЧС.

Ранее ТАСС со ссылкой на столичный МЧС сообщал, что на территории завода загорелись деревянные и кирпичные строения. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. м.

Вечером 8 апреля в столице загорелся частный дом престарелых «Третий возраст». В результате четыре человека погибли, 16 госпитализированы. По факту пожара следователи завели дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Позднее было открыто второе дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
 

Теги: пожар, новости РБК
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