СК начал проверку после взрыва в московском бизнес-центре

Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается на сайте столичного главка СК.

Как указывает ведомство, в результате инцидента пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в Тверском районе столицы произошел 9 апреля. По этому адресу находится БЦ «Панорама». По данным МЧС, причиной взрыва и последующего пожара на площади 5 кв. м стала разгерметизация кислородного баллона при проведении ремонтных работ.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, в результате взрыва в бизнес-центре «Панорама», по данным на 16:00 мск, пострадали четыре человека.