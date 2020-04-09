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СК начал проверку после взрыва в московском бизнес-центре

Фото: АГН «Москва»

Следственный комитет организовал проверку после взрыва кислородного баллона в бизнес-центре на 2-й Брестской улице, сообщается на сайте столичного главка СК.

Как указывает ведомство, в результате инцидента пострадали два человека. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Взрыв в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице в Тверском районе столицы произошел 9 апреля. По этому адресу находится БЦ «Панорама». По данным МЧС, причиной взрыва и последующего пожара на площади 5 кв. м стала разгерметизация кислородного баллона при проведении ремонтных работ.

Как передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, в результате взрыва в бизнес-центре «Панорама», по данным на 16:00 мск, пострадали четыре человека.

ТАСС, ссылаясь на собеседника в медицинских службах, сообщает о пяти пострадавших. По словам собеседника агентства, в основном у них порезы от выбитых стекол и ссадины. Кроме того, выбитые стекла и упавшие конструкции повредили 12 машин.

Теги: Следственный комитет, проверка, взрыв, бизнес-центр, Москва
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