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В здании в центре Москвы взорвалась бойлерная

Взрыв произошел в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице, по данным МЧС, при проведении ремонтных работ разгерметизировался кислородный баллон. Официальной информации о пострадавших нет
Фото: Инна Шимкова / ТАСС

В здании бизнес-центра в центре Москвы на 2-й Брестской улице в Тверском районе столицы произошел взрыв, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Эту информацию подтвердил источник ТАСС, он уточнил, что произошел взрыв в бойлерной.

«Интерфакс» со ссылкой на источник подтверждает информацию о взрыве в бойлерной. «Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель», — сообщило агентство.

"По прибытию подразделений ГУ МЧС России по г. Москве было установлено, что на 10 этаже при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона с последующим загоранием на площади 5 кв. метров, которое было оперативно ликвидировано", - сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Нам передали, что был хлопок с последующим загоранием. Сведений у нас по пострадавшим нет», — добавили в МЧС.

В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС сообщили, что у них также нет данных о пострадавших. При этом источник агентства сообщил, что пострадал один человек, также устанавливается местонахождение десяти человек, которые находились недалеко от места происшествия.

В администрации БЦ «Панорама», что находится на 2-й Брестской улице, 8, отказались комментировать РБК, и посоветовали по всем вопросам обращаться к МЧС.

«Все вопросы задавайте МЧС, по нашей линии мы ничего сказать не можем, они работаю», — сообщили в администрации.

В московском Центре организации дорожного движения сообщили, что движение по 2-й Брестской улице полностью перекрыто. На месте работают спасательные службы, говорится в Twitter ведомства. ЦОДД посоветовал водителям объезжать место происшествия по 1-й Тверской-Ямской.

Здание находится напротив посольства Словакии, которое расположено по адресу улица Юлиуса Фучика, 17/19. В диппредставительстве «РИА Новости» сообщили, что слышали «какой-то шум на улице», но не смогли подтвердить, был ли это взрыв. На место инцидента приехали пожарная машина и полиция.

Авторы: Артем Афонский, Григорий Набережнов
При участии: Наталия Анисимова
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