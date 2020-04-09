В здании в центре Москвы взорвалась бойлерная

Взрыв произошел в здании бизнес-центра «Панорама» на 2-й Брестской улице, по данным МЧС, при проведении ремонтных работ разгерметизировался кислородный баллон. Официальной информации о пострадавших нет

Фото: Инна Шимкова / ТАСС

В здании бизнес-центра в центре Москвы на 2-й Брестской улице в Тверском районе столицы произошел взрыв, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города. Эту информацию подтвердил источник ТАСС, он уточнил, что произошел взрыв в бойлерной.

«Интерфакс» со ссылкой на источник подтверждает информацию о взрыве в бойлерной. «Из-за неумелых действий рабочих взорвался водонагреватель», — сообщило агентство.

"По прибытию подразделений ГУ МЧС России по г. Москве было установлено, что на 10 этаже при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона с последующим загоранием на площади 5 кв. метров, которое было оперативно ликвидировано", - сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Нам передали, что был хлопок с последующим загоранием. Сведений у нас по пострадавшим нет», — добавили в МЧС.

В пресс-службе столичного управления МЧС ТАСС сообщили, что у них также нет данных о пострадавших. При этом источник агентства сообщил, что пострадал один человек, также устанавливается местонахождение десяти человек, которые находились недалеко от места происшествия.