В МЧС назвали причину взрыва в бойлерной здания в центре Москвы

Фото: АГН «Москва»

Причиной взрыва и последующего пожара в здании на 2-й Брестской улице в Тверском районе Москвы стала разгерметизация кислородного баллона, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС по России.

«На десятом этаже при проведении ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона с последующим загоранием на площади 5 кв. м», — рассказали в ГУ МЧС. Как сообщили в ведомстве, огонь был оперативно ликвидирован.

Ранее стало известно, что в здании бизнес-центра в центре Москвы на 2-й Брестской улице в Тверском районе столицы произошел взрыв. Источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что это случилось в бойлерной здания.

В МЧС отметили, что у них нет данных о пострадавших. При этом источник ТАСС сообщил, что пострадал один человек, также устанавливается местонахождение десяти человек, которые находились недалеко от места происшествия.