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Застрявшие в аэропорту Сеула россияне сообщили о проблемах с возвращением

Фото: Кристина Минина для РБК

Туристка из Хабаровска Кристина Минина уже девятые сутки находится в транзитной зоне аэропорта вместе с шестилетним ребенком. Об этом РБК сообщила сама туристка. По ее словам, 50 россиян ожидают вылета, из них 12 несовершеннолетних детей. Минина отметила, что сотрудники консульства привозили еду один раз.

«От посольства помощи нет, и они больше к нам не приходят. Вот буквально только сейчас, благодаря работникам таможни, нам жители Кореи смогли передать немного еды: колбаса, хлеб, баклажанная икра», — добавила она.

Фото: Кристина Минина

Другой турист, Денис Чернобай, рассказал РБК, что номера в транзитной зоне стоят по $200. И даже те туристы, у которых есть возможность оплатить стоимость номера, часто не могут их забронировать. «Обстановка накаленная. У нас есть беременная девочка, люди после операции. У людей нет денег нет на проживание в гостиницах, которые здесь находятся», — сказал он, добавив, что сам собирает поименные списки туристов и планирует передать их депутату Госдумы от Приморского края Владимиру Новикову.

«Со мной два моих ребенка, жена, теща и еще двоюродная сестра и товарищ мой. Я проявил инициативу, и попросил всех ребят зарегистрироваться на госулугах, где идет сбор сведений о гражданах, которые нуждаются в помощи на вывоз. Сейчас составляю список поименный, кто куда летит, после чего буду передавать этот список депутату Госдумы Владимиру Новикову», — сказал он.

В посольстве России в Корее заявили РБК, что сотрудники консульского отдела ежедневно посещают граждан, находящихся в аэропорту, доставляют предметы первой необходимости и лекарственные препараты, а также консультируют по оформлению необходимых документов.

«Силами Посольства и соотечественников, проживающих в Республике Корея, оказывается гуманитарная помощь. Также граждане могут рассчитывать на финансовую помощь после регистрации на портале Госуслуги (для таких случаев предусмотрена упрощенная форма оформления)», — сообщили в посольстве.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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9 апреля российские туристы не смогли вернуться из Сеула из-за отмененного рейса. 7 апреля Росавиация отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула из-за путаницы в списке пассажиров. «Перепутали тех, кто должен был вылетать из Хабаровска в Сеул, и тех, кто, наоборот, должен был вернуться домой в Россию. Кто допустил такую ошибку — сейчас выясняют», — сообщили тогда в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. 

Теги: Сеул, русские туристы, коронавирус, новости РБК
Материалы по теме
Российские туристы не смогут вернуться из Сеула из-за отмененного рейса
Общество
Росавиация из-за путаницы отозвала разрешение на вывоз россиян из Сеула
Общество
Застрявшие в аэропорту Сеула россияне сообщили о помощи посольства
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