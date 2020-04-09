ВЦИОМ назвал долю положительно оценивших свою жизненную ситуацию россиян

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Большинство россиян оценивают сложившуюся в их жизни ситуацию как положительную. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса ВЦИОМа.

Исследование показало, что 69% респондентов посчитали ситуацию конкретно в своей жизни хорошей, а 26% отнеслись к ней отрицательно. Каждый второй опрошенный доволен ситуацией в своем населенном пункте.

При этом более половины респондентов (51%) отрицательно отнеслись к ситуации, сложившейся в стране. Текущую ситуацию в мире оценили отрицательно 70% опрошенных, 20% назвали ее положительной.

2 апреля данные ВЦИОМа показали, что «паникующих» из-за коронавируса россиян за неделю стало меньше. Результаты опроса показали, что за неделю их доля упала с трети до четверти. ВЦИОМ отнес к категории «паникующих» респондентов, признающихся в опасениях по девяти и более пунктам из 12 предложенных им типов риска.

