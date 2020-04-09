В Новосибирской области выявили пять новых случаев заражения COVID-19

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В Новосибирской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на странице во «ВКонтакте» регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

«Пациенты — две женщины и трое мужчин», — говорится в сообщении. По данным оперштаба, женщины являются членами семьи пациента, у которого ранее обнаружили коронавирус.

Один из заболевших мужчин был в Таиланде, второй вернулся из Турции через Москву, а третий прилетел из столицы. Круг их контактов установили, в том числе пассажиров рейсов, с которыми они прилетели в Новосибирск.

За прошедшие сутки из детской больницы №3 выписали троих пациентов. Всего в медучреждении находятся 12 детей с подозрением на коронавирус. В инфекционную больницу №1 в Новосибирске госпитализировали 42 человека с подозрением на инфекцию, у 11 пациентов подтвердили диагноз. Семь человек выздоровели, их выписали из стационара.