У десяти человек в Челябинской области заподозрили коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Челябинской области за сутки у десяти человек предварительные тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщили РБК в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Пока что новосибирская лаборатория «Вектор» подтвердила наличие коронавирусной инфекции у восьми человек в области, которые сдали анализы ранее. «Из ранее условно-подтвержденных 12 жителей — три анализа «Вектор» не подтвердил, они отрицательные», — отметили в министерстве.

Всего условно-положительные результаты на COVID-19 выявлены в регионе у 19 человек. Они находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Окончательные результаты должны прийти из лаборатории в Новосибирске.

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