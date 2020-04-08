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Пандемия коронавируса ,  
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За сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступил 41 пациент

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в инфекционной больнице в Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, приняли 41 человека. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице находятся 398 человек, говорится в сообщении. У 351 пациента диагностировали пневмонию, а еще у 237 человек подтвердили коронавирус. В реанимации лежат 32 пациента, причем 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), указал Проценко.

Кроме того, Проценко сообщил, что за минувшие сутки врачи выписали 28 пациентов.

За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
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На лечении в Инфекционной клинической больнице №2 Москвы состоят 83 пациента, у которых диагностировали коронавирус, сообщила в Facebook главный врач учреждения Татьяна Краснова. Еще у 130 человек есть подозрение на инфекцию. Краснова уточнила, что три пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки врачи выписали девять человек, вылечившихся от коронавируса, сообщила Краснова.

В Москве зафиксировали 660 новых случаев коронавируса
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Главврач московской больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко, в свою очередь, написал, что в медучреждении проходят лечение 459 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За сутки в больницу поступили 205 новых пациентов, сообщил он.

За последние сутки в России зафиксировали более 1,1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Общее количество случаев заражений увеличилось до 8, 6 тыс.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, больница
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