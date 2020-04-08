За сутки в инфекционную больницу в Коммунарке поступил 41 пациент

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в инфекционной больнице в Коммунарке, куда поступают пациенты с подозрением на коронавирус, приняли 41 человека. Об этом сообщил главный врач медцентра Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице находятся 398 человек, говорится в сообщении. У 351 пациента диагностировали пневмонию, а еще у 237 человек подтвердили коронавирус. В реанимации лежат 32 пациента, причем 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), указал Проценко.

Кроме того, Проценко сообщил, что за минувшие сутки врачи выписали 28 пациентов.

На лечении в Инфекционной клинической больнице №2 Москвы состоят 83 пациента, у которых диагностировали коронавирус, сообщила в Facebook главный врач учреждения Татьяна Краснова. Еще у 130 человек есть подозрение на инфекцию. Краснова уточнила, что три пациента с коронавирусом подключены к ИВЛ.

За минувшие сутки врачи выписали девять человек, вылечившихся от коронавируса, сообщила Краснова.