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Новости без коронавируса ,  
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ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой

Назначенный Всемирной торговой организацией (ВТО) арбитр обязал Украину исполнить решение по спору с Россией о пошлинах на удобрения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

На исполнение решения Киеву дали срок до 15 сентября 2020 года.

Речь идет о споре в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония, инициированный Москвой в 2015 году. За год до этого Украина ввела пошлины на удобрения — нитрат и сульфат аммония — рассчитанные методом «энергокорректировки»: когда цены на продукцию рассчитываются не из стоимости энергоносителей внутри России, а исходя из цен в третьих странах. Именно подобную методику расчета и пыталась оспорить.

В сентябре 2019 года апелляционный орган ВТО признал победу России в споре и обязал Украину устранить нарушения немедленно, либо договориться с Москвой о разумном сроке для для исполнения решения Органа по разрешению споров.

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
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Киев запросил на это максимально возможные 27 месяцев: украинская сторона ссылалась на необходимость изменения законодательства, просила учесть сложности в отношениях между двумя странами и принять во внимание режим ЧС, введенный из-за коронавируса.

Арбитр ВТО посчитал, что заявленных законодательных изменений Украине не требуется, и Киев может пересмотреть свои антидемпинговые меры в текущий момент.

Если Киев не выполнит предписания до 15 сентября, то Россия может рассчитывать на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров.

Теги: ВТО, Россия, Украина
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