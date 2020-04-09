ВТО обязала Киев исполнить решение по спору с Москвой

Назначенный Всемирной торговой организацией (ВТО) арбитр обязал Украину исполнить решение по спору с Россией о пошлинах на удобрения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

На исполнение решения Киеву дали срок до 15 сентября 2020 года.

Речь идет о споре в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония, инициированный Москвой в 2015 году. За год до этого Украина ввела пошлины на удобрения — нитрат и сульфат аммония — рассчитанные методом «энергокорректировки»: когда цены на продукцию рассчитываются не из стоимости энергоносителей внутри России, а исходя из цен в третьих странах. Именно подобную методику расчета и пыталась оспорить.

В сентябре 2019 года апелляционный орган ВТО признал победу России в споре и обязал Украину устранить нарушения немедленно, либо договориться с Москвой о разумном сроке для для исполнения решения Органа по разрешению споров.