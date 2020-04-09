Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди

Водолазы обнаружили тело восьмилетнего Гидеона Маккина, правнука бывшего генпрокурора США и сенатора Роберта Кеннеди. Об этом пишет CNN. Ранее в понедельник полиция нашла тело его матери Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин.

41-летняя Мейв Кеннеди и ее сын пропали во время прогулки на лодке в Чесапикском заливе в штате Мэриленд 3 апреля. Их каноэ было обнаружено в нескольких километрах от того места, где мать с сыном видели в последний раз.

Тело Гидеона Маккина нашли на глубине около 7,5 метров и примерно в 600 метрах от места обнаружения тела матери. Семья жила на побережье залива и находилась на карантине. Как рассказал муж Кеннеди Дэвид Маккин, супруга с сыном играли в мяч на берегу. Мальчик пнул его в воду, тогда Мейв вместе с ребенком села в каноэ, чтобы вернуть мяч. Однако ветер или течение унесло лодку от берега.

Ранее 5 апреля береговая охрана сообщала, что из-а непогоды приостанавливает поиски пропавших женщины и ребенка.