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Полиция нашла тело пропавшего восьмилетнего правнука Роберта Кеннеди

Водолазы обнаружили тело восьмилетнего Гидеона Маккина, правнука бывшего генпрокурора США и сенатора Роберта Кеннеди. Об этом пишет CNN. Ранее в понедельник полиция нашла тело его матери Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин.

41-летняя Мейв Кеннеди и ее сын пропали во время прогулки на лодке в Чесапикском заливе в штате Мэриленд 3 апреля. Их каноэ было обнаружено в нескольких километрах от того места, где мать с сыном видели в последний раз.

Тело Гидеона Маккина нашли на глубине около 7,5 метров и примерно в 600 метрах от места обнаружения тела матери. Семья жила на побережье залива и находилась на карантине. Как рассказал муж Кеннеди Дэвид Маккин, супруга с сыном играли в мяч на берегу. Мальчик пнул его в воду, тогда Мейв вместе с ребенком села в каноэ, чтобы вернуть мяч. Однако ветер или течение унесло лодку от берега.

Полиция нашла тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
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Ранее 5 апреля береговая охрана сообщала, что из-а непогоды приостанавливает поиски пропавших женщины и ребенка.

Мейв Кеннеди — внучка Роберта Кеннеди, американского политика и младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Она является дочерью Кэтлин Кеннеди — старшей дочери Роберта, которая раньше была губернатором штата Мэриленд.

В США внучка Кеннеди умерла от передозировки
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Во время президентства своего брата Роберт Кеннеди занимал пост генпрокурора США (министра юстиции). После убийства Джона Кеннеди в 1963 году и ухода с поста генпрокурора Роберт Кеннеди стал сенатором от штата Нью-Йорк.

Сам Роберт Кеннеди так же был убит во время своей президентской кампании в 1968 году. Его застрелил палестинский террорист.

Теги: Кеннеди, поиск, тело, США
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